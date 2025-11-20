Skyops Cijena danas

Trenutačna cijena Skyops (SKYOPS) danas je $ 0.00024932, s promjenom od 0.00% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije SKYOPS u USD je $ 0.00024932 po SKYOPS.

Skyops trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 16,769.42, s količinom u optjecaju od 67.26M SKYOPS. Tijekom posljednja 24 sata, SKYOPS trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00204963, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00024773.

U kratkoročnim performansama, SKYOPS se kretao -- u posljednjem satu i +0.44% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Skyops (SKYOPS)

Tržišna kapitalizacija $ 16.77K$ 16.77K $ 16.77K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 24.93K$ 24.93K $ 24.93K Količina u optjecaju 67.26M 67.26M 67.26M Ukupna količina 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Skyops je $ 16.77K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SKYOPS je 67.26M, s ukupnom količinom od 100000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 24.93K.