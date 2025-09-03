Skynet (DRONES) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00180753$ 0.00180753 $ 0.00180753 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.29% Promjena cijene (1D) -11.69% Promjena cijene (7D) +4.43% Promjena cijene (7D) +4.43%

Skynet (DRONES) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, DRONEStrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena DRONES je $ 0.00180753, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, DRONES se promijenio za -0.29% u posljednjih sat vremena, -11.69% u posljednjih 24 sata i +4.43% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Skynet (DRONES)

Tržišna kapitalizacija $ 32.11K$ 32.11K $ 32.11K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 32.11K$ 32.11K $ 32.11K Količina u optjecaju 999.97M 999.97M 999.97M Ukupna količina 999,968,609.87 999,968,609.87 999,968,609.87

Trenutačna tržišna kapitalizacija Skynet je $ 32.11K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju DRONES je 999.97M, s ukupnom količinom od 999968609.87. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 32.11K.