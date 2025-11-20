SkyAI Cijena danas

Trenutačna cijena SkyAI (SKYAI) danas je $ 0.02251476, s promjenom od 0.72% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije SKYAI u USD je $ 0.02251476 po SKYAI.

SkyAI trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 22,500,993, s količinom u optjecaju od 1.00B SKYAI. Tijekom posljednja 24 sata, SKYAI trgovao je između $ 0.02125934 (niska) i $ 0.02362486 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.09237, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.01433298.

U kratkoročnim performansama, SKYAI se kretao -0.62% u posljednjem satu i +24.47% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu SkyAI (SKYAI)

Tržišna kapitalizacija $ 22.50M$ 22.50M $ 22.50M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 22.50M$ 22.50M $ 22.50M Količina u optjecaju 1.00B 1.00B 1.00B Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija SkyAI je $ 22.50M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SKYAI je 1.00B, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 22.50M.