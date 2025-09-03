Sky Hause (SKYH) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00355354$ 0.00355354 $ 0.00355354 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) 0.00% Promjena cijene (7D) 0.00%

Sky Hause (SKYH) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, SKYHtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SKYH je $ 0.00355354, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SKYH se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i 0.00% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Sky Hause (SKYH)

Tržišna kapitalizacija $ 5.46K$ 5.46K $ 5.46K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 5.46K$ 5.46K $ 5.46K Količina u optjecaju 499.99M 499.99M 499.99M Ukupna količina 499,991,407.32 499,991,407.32 499,991,407.32

Trenutačna tržišna kapitalizacija Sky Hause je $ 5.46K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SKYH je 499.99M, s ukupnom količinom od 499991407.32. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 5.46K.