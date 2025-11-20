Sky Coin Cijena danas

Trenutačna cijena Sky Coin (XSO) danas je $ 0.00017846, s promjenom od 0.03% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije XSO u USD je $ 0.00017846 po XSO.

Sky Coin trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 178,463,983, s količinom u optjecaju od 1.00T XSO. Tijekom posljednja 24 sata, XSO trgovao je između $ 0.00017845 (niska) i $ 0.00017854 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00018133, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00010586.

U kratkoročnim performansama, XSO se kretao 0.00% u posljednjem satu i +0.34% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Sky Coin (XSO)

Tržišna kapitalizacija $ 178.46M$ 178.46M $ 178.46M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 178.46M$ 178.46M $ 178.46M Količina u optjecaju 1.00T 1.00T 1.00T Ukupna količina 1,000,000,000,000.0 1,000,000,000,000.0 1,000,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Sky Coin je $ 178.46M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju XSO je 1.00T, s ukupnom količinom od 1000000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 178.46M.