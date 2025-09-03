Skullcoin (SKULL) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0$ 0 $ 0 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +0.21% Promjena cijene (1D) +2.38% Promjena cijene (7D) +20.84% Promjena cijene (7D) +20.84%

Skullcoin (SKULL) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, SKULLtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SKULL je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SKULL se promijenio za +0.21% u posljednjih sat vremena, +2.38% u posljednjih 24 sata i +20.84% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Skullcoin (SKULL)

Tržišna kapitalizacija $ 26.39K$ 26.39K $ 26.39K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 26.39K$ 26.39K $ 26.39K Količina u optjecaju 20.00B 20.00B 20.00B Ukupna količina 20,000,000,000.0 20,000,000,000.0 20,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Skullcoin je $ 26.39K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SKULL je 20.00B, s ukupnom količinom od 20000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 26.39K.