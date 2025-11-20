Skull of Pepe Token Cijena danas

Trenutačna cijena Skull of Pepe Token (SKOP) danas je $ 0.00517078, s promjenom od 1.09% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije SKOP u USD je $ 0.00517078 po SKOP.

Skull of Pepe Token trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 775,616, s količinom u optjecaju od 150.00M SKOP. Tijekom posljednja 24 sata, SKOP trgovao je između $ 0.00516761 (niska) i $ 0.00522772 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.142385, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00507545.

U kratkoročnim performansama, SKOP se kretao -0.13% u posljednjem satu i -8.50% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Skull of Pepe Token (SKOP)

Tržišna kapitalizacija $ 775.62K$ 775.62K $ 775.62K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 775.62K$ 775.62K $ 775.62K Količina u optjecaju 150.00M 150.00M 150.00M Ukupna količina 150,000,000.0 150,000,000.0 150,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Skull of Pepe Token je $ 775.62K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SKOP je 150.00M, s ukupnom količinom od 150000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 775.62K.