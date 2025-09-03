Skrumble Network (SKM) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.110396$ 0.110396 $ 0.110396 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.00% Promjena cijene (1D) +5.31% Promjena cijene (7D) +5.60% Promjena cijene (7D) +5.60%

Skrumble Network (SKM) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, SKMtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SKM je $ 0.110396, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SKM se promijenio za -0.00% u posljednjih sat vremena, +5.31% u posljednjih 24 sata i +5.60% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Skrumble Network (SKM)

Tržišna kapitalizacija $ 41.73K$ 41.73K $ 41.73K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 59.40K$ 59.40K $ 59.40K Količina u optjecaju 1.05B 1.05B 1.05B Ukupna količina 1,500,000,000.0 1,500,000,000.0 1,500,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Skrumble Network je $ 41.73K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SKM je 1.05B, s ukupnom količinom od 1500000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 59.40K.