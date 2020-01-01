Skimask Pnut (SKINUT) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u Skimask Pnut (SKINUT), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
Skimask Pnut (SKINUT) Informacije

Skimask Pnut $SKINUT is built on the Base Network, a robust and secure blockchain that ensures transparency, speed, and reliability. What sets Skimask Pnut apart is its community-driven approach. Every major decision is made collectively, giving every holder a voice and a stake in the future of SKINUT. We believe in the power of the crowd, and that together, we can create something truly special community.

Službena web stranica:
https://skimaskpnut.meme/

Skimask Pnut (SKINUT) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Skimask Pnut (SKINUT), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
$ 38.71K
Ukupna količina:
$ 991.44M
Količina u optjecaju:
$ 991.44M
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 38.71K
Povijesni maksimum:
$ 0.00206967
Povijesni minimum:
$ 0
Trenutna cijena:
$ 0
Skimask Pnut (SKINUT) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike Skimask Pnut (SKINUT) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj SKINUT tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja SKINUT tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku SKINUT tokena, istražite SKINUT cijenu tokena uživo!

SKINUT Predviđanje cijene

Želite li znati u kojem smjeru ide SKINUT? Naša SKINUT stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

Zašto biste trebali odabrati MEXC?

