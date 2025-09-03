Skimask Pnut (SKINUT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00206967$ 0.00206967 $ 0.00206967 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +0.96% Promjena cijene (1D) -0.42% Promjena cijene (7D) -27.83% Promjena cijene (7D) -27.83%

Skimask Pnut (SKINUT) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, SKINUTtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SKINUT je $ 0.00206967, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SKINUT se promijenio za +0.96% u posljednjih sat vremena, -0.42% u posljednjih 24 sata i -27.83% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Skimask Pnut (SKINUT)

Tržišna kapitalizacija $ 38.57K$ 38.57K $ 38.57K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 38.57K$ 38.57K $ 38.57K Količina u optjecaju 991.44M 991.44M 991.44M Ukupna količina 991,440,961.3471414 991,440,961.3471414 991,440,961.3471414

Trenutačna tržišna kapitalizacija Skimask Pnut je $ 38.57K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SKINUT je 991.44M, s ukupnom količinom od 991440961.3471414. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 38.57K.