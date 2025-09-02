Skillful AI (SKAI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00186063 $ 0.00186063 $ 0.00186063 24-satna najniža cijena $ 0.0019004 $ 0.0019004 $ 0.0019004 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00186063$ 0.00186063 $ 0.00186063 24-satna najviša cijena $ 0.0019004$ 0.0019004 $ 0.0019004 Najviša cijena ikada $ 0.252674$ 0.252674 $ 0.252674 Najniža cijena $ 0.00113594$ 0.00113594 $ 0.00113594 Promjena cijene (1H) +1.48% Promjena cijene (1D) +1.54% Promjena cijene (7D) -3.18% Promjena cijene (7D) -3.18%

Skillful AI (SKAI) cijena u stvarnom vremenu je $0.00189121. Tijekom protekla 24 sata, SKAItrgovalo je između najniže cijene $ 0.00186063 i najviše cijene $ 0.0019004, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SKAI je $ 0.252674, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00113594.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SKAI se promijenio za +1.48% u posljednjih sat vremena, +1.54% u posljednjih 24 sata i -3.18% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Skillful AI (SKAI)

Tržišna kapitalizacija $ 214.47K$ 214.47K $ 214.47K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.89M$ 1.89M $ 1.89M Količina u optjecaju 113.37M 113.37M 113.37M Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Skillful AI je $ 214.47K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SKAI je 113.37M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.89M.