Skibidi Toilet (SKBDI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.04031142 $ 0.04031142 $ 0.04031142 24-satna najniža cijena $ 0.04332353 $ 0.04332353 $ 0.04332353 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.04031142$ 0.04031142 $ 0.04031142 24-satna najviša cijena $ 0.04332353$ 0.04332353 $ 0.04332353 Najviša cijena ikada $ 1.026$ 1.026 $ 1.026 Najniža cijena $ 0.0178059$ 0.0178059 $ 0.0178059 Promjena cijene (1H) +0.65% Promjena cijene (1D) -1.25% Promjena cijene (7D) -18.55% Promjena cijene (7D) -18.55%

Skibidi Toilet (SKBDI) cijena u stvarnom vremenu je $0.04278077. Tijekom protekla 24 sata, SKBDItrgovalo je između najniže cijene $ 0.04031142 i najviše cijene $ 0.04332353, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SKBDI je $ 1.026, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.0178059.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SKBDI se promijenio za +0.65% u posljednjih sat vremena, -1.25% u posljednjih 24 sata i -18.55% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Skibidi Toilet (SKBDI)

Tržišna kapitalizacija $ 3.21M$ 3.21M $ 3.21M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 3.21M$ 3.21M $ 3.21M Količina u optjecaju 74.92M 74.92M 74.92M Ukupna količina 74,918,096.2357317 74,918,096.2357317 74,918,096.2357317

Trenutačna tržišna kapitalizacija Skibidi Toilet je $ 3.21M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SKBDI je 74.92M, s ukupnom količinom od 74918096.2357317. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 3.21M.