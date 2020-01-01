Skibidi Dop Dop (SKIBIDI) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Skibidi Dop Dop (SKIBIDI), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Skibidi Dop Dop (SKIBIDI) Informacije Skibidi memecoin is all about the current state of internet culture. From the dancing guy meme to the Skibidi toilet machinima animations and the viral Skibidi song remixes, it shows just how wild and weird the internet has become. Meanwhile, the crypto world still feels stuck in the past. The top meme coins are clinging to outdated formats like Doge and Pepe. Skibidi is here to shake things up, dragging crypto into the chaotic, brain-melting madness of today’s memes and turning the space into a giant toilet. Launched on pump.fun, the token has zero taxes, is 100% community-owned, and is purely for fun. Don’t take it seriously, just enjoy the ride! Službena web stranica: https://skibidi.cool/ Kupi SKIBIDI odmah!

Skibidi Dop Dop (SKIBIDI) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Skibidi Dop Dop (SKIBIDI), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 14.36K $ 14.36K $ 14.36K Ukupna količina: $ 761.51M $ 761.51M $ 761.51M Količina u optjecaju: $ 761.51M $ 761.51M $ 761.51M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 14.36K $ 14.36K $ 14.36K Povijesni maksimum: $ 0.00014308 $ 0.00014308 $ 0.00014308 Povijesni minimum: $ 0.00000922 $ 0.00000922 $ 0.00000922 Trenutna cijena: $ 0 $ 0 $ 0 Saznajte više o cijeni Skibidi Dop Dop (SKIBIDI)

Skibidi Dop Dop (SKIBIDI) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Skibidi Dop Dop (SKIBIDI) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj SKIBIDI tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja SKIBIDI tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku SKIBIDI tokena, istražite SKIBIDI cijenu tokena uživo!

SKIBIDI Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide SKIBIDI? Naša SKIBIDI stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte SKIBIDI predviđanje cijene tokena odmah!

Zašto biste trebali odabrati MEXC? MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta. Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima Najveća likvidnost u cijeloj industriji Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7 100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT : Vaš najlakši put do kriptovaluta! Kupi odmah!