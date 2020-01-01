Skibidi Dop Dop (SKIBIDI) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u Skibidi Dop Dop (SKIBIDI), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
Skibidi Dop Dop (SKIBIDI) Informacije

Skibidi memecoin is all about the current state of internet culture. From the dancing guy meme to the Skibidi toilet machinima animations and the viral Skibidi song remixes, it shows just how wild and weird the internet has become.

Meanwhile, the crypto world still feels stuck in the past. The top meme coins are clinging to outdated formats like Doge and Pepe. Skibidi is here to shake things up, dragging crypto into the chaotic, brain-melting madness of today’s memes and turning the space into a giant toilet.

Launched on pump.fun, the token has zero taxes, is 100% community-owned, and is purely for fun. Don’t take it seriously, just enjoy the ride!

Službena web stranica:
https://skibidi.cool/

Skibidi Dop Dop (SKIBIDI) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Skibidi Dop Dop (SKIBIDI), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
$ 14.36K
Ukupna količina:
$ 761.51M
Količina u optjecaju:
$ 761.51M
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 14.36K
Povijesni maksimum:
$ 0.00014308
Povijesni minimum:
$ 0.00000922
Trenutna cijena:
$ 0
Skibidi Dop Dop (SKIBIDI) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike Skibidi Dop Dop (SKIBIDI) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj SKIBIDI tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja SKIBIDI tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku SKIBIDI tokena, istražite SKIBIDI cijenu tokena uživo!

SKIBIDI Predviđanje cijene

Želite li znati u kojem smjeru ide SKIBIDI? Naša SKIBIDI stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

Odricanje od odgovornosti

Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.