Skibidi Dop Dop (SKIBIDI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00001873 24-satna najniža cijena $ 0.00001887 24-satna najviša cijena Najviša cijena ikada $ 0.00014308 Najniža cijena $ 0.00000922 Promjena cijene (1H) +0.10% Promjena cijene (1D) -0.04% Promjena cijene (7D) +0.26%

Skibidi Dop Dop (SKIBIDI) cijena u stvarnom vremenu je $0.00001882. Tijekom protekla 24 sata, SKIBIDItrgovalo je između najniže cijene $ 0.00001873 i najviše cijene $ 0.00001887, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SKIBIDI je $ 0.00014308, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00000922.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SKIBIDI se promijenio za +0.10% u posljednjih sat vremena, -0.04% u posljednjih 24 sata i +0.26% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Skibidi Dop Dop (SKIBIDI)

Tržišna kapitalizacija $ 14.32K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 14.32K Količina u optjecaju 761.51M Ukupna količina 761,512,552.62

Trenutačna tržišna kapitalizacija Skibidi Dop Dop je $ 14.32K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SKIBIDI je 761.51M, s ukupnom količinom od 761512552.62. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 14.32K.