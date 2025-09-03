Više o SKIBIDI

Skibidi Dop Dop Logotip

Skibidi Dop Dop Cijena (SKIBIDI)

Neuvršten

1 SKIBIDI u USD cijena uživo:

-0.30%1D
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana.
USD
Grafikon aktualnih cijena Skibidi Dop Dop (SKIBIDI)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 05:28:42 (UTC+8)

Skibidi Dop Dop (SKIBIDI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.00001873
$ 0.00001873$ 0.00001873
24-satna najniža cijena
$ 0.00001887
$ 0.00001887$ 0.00001887
24-satna najviša cijena

$ 0.00001873
$ 0.00001873$ 0.00001873

$ 0.00001887
$ 0.00001887$ 0.00001887

$ 0.00014308
$ 0.00014308$ 0.00014308

$ 0.00000922
$ 0.00000922$ 0.00000922

+0.10%

-0.04%

+0.26%

+0.26%

Skibidi Dop Dop (SKIBIDI) cijena u stvarnom vremenu je $0.00001882. Tijekom protekla 24 sata, SKIBIDItrgovalo je između najniže cijene $ 0.00001873 i najviše cijene $ 0.00001887, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SKIBIDI je $ 0.00014308, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00000922.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SKIBIDI se promijenio za +0.10% u posljednjih sat vremena, -0.04% u posljednjih 24 sata i +0.26% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Skibidi Dop Dop (SKIBIDI)

$ 14.32K
$ 14.32K$ 14.32K

$ 14.32K
$ 14.32K$ 14.32K

761.51M
761.51M 761.51M

761,512,552.62
761,512,552.62 761,512,552.62

Trenutačna tržišna kapitalizacija Skibidi Dop Dop je $ 14.32K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SKIBIDI je 761.51M, s ukupnom količinom od 761512552.62. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 14.32K.

Skibidi Dop Dop (SKIBIDI) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Skibidi Dop Dop u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Skibidi Dop Dop u USD iznosila je $ +0.0000030578.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Skibidi Dop Dop u USD iznosila je $ +0.0000080319.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Skibidi Dop Dop u USD iznosila je $ +0.000004534985885405018.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-0.04%
30 dana$ +0.0000030578+16.25%
60 dana$ +0.0000080319+42.68%
90 dana$ +0.000004534985885405018+31.75%

Što je Skibidi Dop Dop (SKIBIDI)

Skibidi memecoin is all about the current state of internet culture. From the dancing guy meme to the Skibidi toilet machinima animations and the viral Skibidi song remixes, it shows just how wild and weird the internet has become. Meanwhile, the crypto world still feels stuck in the past. The top meme coins are clinging to outdated formats like Doge and Pepe. Skibidi is here to shake things up, dragging crypto into the chaotic, brain-melting madness of today’s memes and turning the space into a giant toilet. Launched on pump.fun, the token has zero taxes, is 100% community-owned, and is purely for fun. Don’t take it seriously, just enjoy the ride!

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Skibidi Dop Dop (SKIBIDI)

Službena web-stranica

Skibidi Dop Dop Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Skibidi Dop Dop (SKIBIDI) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Skibidi Dop Dop (SKIBIDI) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Skibidi Dop Dop.

Provjerite Skibidi Dop Dop predviđanje cijene sada!

SKIBIDI u lokalnim valutama

Skibidi Dop Dop (SKIBIDI) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Skibidi Dop Dop (SKIBIDI) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o SKIBIDI opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Skibidi Dop Dop (SKIBIDI)

Koliko Skibidi Dop Dop (SKIBIDI) vrijedi danas?
Cijena SKIBIDI uživo u USD je 0.00001882 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena SKIBIDI u USD?
Trenutačna cijena SKIBIDI u USD je $ 0.00001882. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Skibidi Dop Dop?
Tržišna kapitalizacija za SKIBIDI je $ 14.32K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za SKIBIDI?
Količina u optjecaju za SKIBIDI je 761.51M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za SKIBIDI?
SKIBIDI je postigao ATH cijenu od 0.00014308 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za SKIBIDI?
SKIBIDI je vidio ATL cijenu od 0.00000922 USD.
Koliki je obujam trgovanja za SKIBIDI?
24-satni obujam trgovanja za SKIBIDI je -- USD.
Hoće li SKIBIDI još narasti ove godine?
SKIBIDI mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte SKIBIDI predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 05:28:42 (UTC+8)

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.