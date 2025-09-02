SKI MASK CAT (SKICAT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.051635$ 0.051635 $ 0.051635 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.31% Promjena cijene (1D) +4.32% Promjena cijene (7D) -19.78% Promjena cijene (7D) -19.78%

SKI MASK CAT (SKICAT) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, SKICATtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SKICAT je $ 0.051635, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SKICAT se promijenio za -0.31% u posljednjih sat vremena, +4.32% u posljednjih 24 sata i -19.78% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu SKI MASK CAT (SKICAT)

Tržišna kapitalizacija $ 869.92K$ 869.92K $ 869.92K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 869.92K$ 869.92K $ 869.92K Količina u optjecaju 990.15M 990.15M 990.15M Ukupna količina 990,154,867.7025918 990,154,867.7025918 990,154,867.7025918

Trenutačna tržišna kapitalizacija SKI MASK CAT je $ 869.92K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SKICAT je 990.15M, s ukupnom količinom od 990154867.7025918. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 869.92K.