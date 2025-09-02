Više o SKICAT

SKI MASK CAT Logotip

SKI MASK CAT Cijena (SKICAT)

Neuvršten

1 SKICAT u USD cijena uživo:

$0.00087857
$0.00087857
+4.30%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena SKI MASK CAT (SKICAT)
SKI MASK CAT (SKICAT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
24-satna najniža cijena
24-satna najviša cijena

-0.31%

+4.32%

-19.78%

-19.78%

SKI MASK CAT (SKICAT) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, SKICATtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SKICAT je $ 0.051635, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SKICAT se promijenio za -0.31% u posljednjih sat vremena, +4.32% u posljednjih 24 sata i -19.78% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu SKI MASK CAT (SKICAT)

Trenutačna tržišna kapitalizacija SKI MASK CAT je $ 869.92K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SKICAT je 990.15M, s ukupnom količinom od 990154867.7025918. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 869.92K.

SKI MASK CAT (SKICAT) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz SKI MASK CAT u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz SKI MASK CAT u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz SKI MASK CAT u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz SKI MASK CAT u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+4.32%
30 dana$ 0-28.14%
60 dana$ 0+10.86%
90 dana$ 0--

Što je SKI MASK CAT (SKICAT)

A meme-based inspired by the internet's love for absurdist humor, niche subcultures, and rebellious energy. The core concept revolves around a ski mask-wearing cat, a symbol of mischief, swag, and unpredictability. The project fuels a vibrant community-driven ecosystem where users create, share, and amplify memes and videos featuring the Ski Mask Cat in humorous, chaotic, and high-energy scenarios. Beyond its humor, the project aims to build an inclusive platform for fostering creativity and celebrating internet culture.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta.

Resurs SKI MASK CAT (SKICAT)

Službena web-stranica

SKI MASK CAT Predviđanje cijene (USD)

Koliko će SKI MASK CAT (SKICAT) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših SKI MASK CAT (SKICAT) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za SKI MASK CAT.

Provjerite SKI MASK CAT predviđanje cijene sada!

SKICAT u lokalnim valutama

SKI MASK CAT (SKICAT) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike SKI MASK CAT (SKICAT) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o SKICAT opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o SKI MASK CAT (SKICAT)

Koliko SKI MASK CAT (SKICAT) vrijedi danas?
Cijena SKICAT uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena SKICAT u USD?
Trenutačna cijena SKICAT u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija SKI MASK CAT?
Tržišna kapitalizacija za SKICAT je $ 869.92K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za SKICAT?
Količina u optjecaju za SKICAT je 990.15M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za SKICAT?
SKICAT je postigao ATH cijenu od 0.051635 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za SKICAT?
SKICAT je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za SKICAT?
24-satni obujam trgovanja za SKICAT je -- USD.
Hoće li SKICAT još narasti ove godine?
SKICAT mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte SKICAT predviđanje cijene za detaljniju analizu.
SKI MASK CAT (SKICAT) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

