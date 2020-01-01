Skeb (SKEB) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Skeb (SKEB), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Skeb (SKEB) Informacije Skeb is a Japanese commission platform with over 113,000 native creators and 2.23M users. Skeb Coin is a crypto asset that enables smooth transactions between creators and their fans. Skeb Coin is going live as the native governance token on this platform for realizing Skebverse. Službena web stranica: https://skebcoin.com/ Kupi SKEB odmah!

Skeb (SKEB) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Skeb (SKEB), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 3.37M $ 3.37M $ 3.37M Ukupna količina: $ 9.98B $ 9.98B $ 9.98B Količina u optjecaju: $ 9.58B $ 9.58B $ 9.58B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 3.51M $ 3.51M $ 3.51M Povijesni maksimum: $ 0.01238736 $ 0.01238736 $ 0.01238736 Povijesni minimum: $ 0.0000653 $ 0.0000653 $ 0.0000653 Trenutna cijena: $ 0.00035152 $ 0.00035152 $ 0.00035152 Saznajte više o cijeni Skeb (SKEB)

Skeb (SKEB) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Skeb (SKEB) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj SKEB tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja SKEB tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku SKEB tokena, istražite SKEB cijenu tokena uživo!

