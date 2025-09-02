Skeb (SKEB) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.01238736$ 0.01238736 $ 0.01238736 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.22% Promjena cijene (1D) +8.44% Promjena cijene (7D) -2.58% Promjena cijene (7D) -2.58%

Skeb (SKEB) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, SKEBtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SKEB je $ 0.01238736, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SKEB se promijenio za -0.22% u posljednjih sat vremena, +8.44% u posljednjih 24 sata i -2.58% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Skeb (SKEB)

Tržišna kapitalizacija $ 3.80M$ 3.80M $ 3.80M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 3.96M$ 3.96M $ 3.96M Količina u optjecaju 9.58B 9.58B 9.58B Ukupna količina 9,979,886,009.0 9,979,886,009.0 9,979,886,009.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Skeb je $ 3.80M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SKEB je 9.58B, s ukupnom količinom od 9979886009.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 3.96M.