SKAINET (SKAI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.0089911$ 0.0089911 $ 0.0089911 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +1.65% Promjena cijene (1D) +3.83% Promjena cijene (7D) +4.64% Promjena cijene (7D) +4.64%

SKAINET (SKAI) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, SKAItrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SKAI je $ 0.0089911, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SKAI se promijenio za +1.65% u posljednjih sat vremena, +3.83% u posljednjih 24 sata i +4.64% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu SKAINET (SKAI)

Tržišna kapitalizacija $ 29.83K$ 29.83K $ 29.83K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 29.83K$ 29.83K $ 29.83K Količina u optjecaju 999.88M 999.88M 999.88M Ukupna količina 999,879,218.762013 999,879,218.762013 999,879,218.762013

Trenutačna tržišna kapitalizacija SKAINET je $ 29.83K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SKAI je 999.88M, s ukupnom količinom od 999879218.762013. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 29.83K.