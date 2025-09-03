Više o SIZE

SizeChat Cijena (SIZE)

Neuvršten

1 SIZE u USD cijena uživo:

0.00%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena SizeChat (SIZE)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 03:57:45 (UTC+8)

SizeChat (SIZE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.0027345
$ 0.0027345$ 0.0027345

$ 0
$ 0$ 0

+5.54%

+5.54%

SizeChat (SIZE) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, SIZEtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SIZE je $ 0.0027345, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SIZE se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i +5.54% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu SizeChat (SIZE)

$ 14.61K
$ 14.61K$ 14.61K

$ 16.23K
$ 16.23K$ 16.23K

899.89M
899.89M 899.89M

999,599,805.928359
999,599,805.928359 999,599,805.928359

Trenutačna tržišna kapitalizacija SizeChat je $ 14.61K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SIZE je 899.89M, s ukupnom količinom od 999599805.928359. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 16.23K.

SizeChat (SIZE) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz SizeChat u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz SizeChat u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz SizeChat u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz SizeChat u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0--
30 dana$ 0+16.52%
60 dana$ 0+23.90%
90 dana$ 0--

Što je SizeChat (SIZE)

SizeChat is web-based, instant token-gated chat for any Solana token, allowing teams to create gated channels for all their holders, from little fish to giga whales. SizeChat offers the holders of these tokens access to channels based on their holdings, encouraging diverse and sustained engagement, while allowing token creators to offer tiered access and exclusive opportunities to their token holders.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs SizeChat (SIZE)

Službena web-stranica

SizeChat Predviđanje cijene (USD)

Koliko će SizeChat (SIZE) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših SizeChat (SIZE) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za SizeChat.

Provjerite SizeChat predviđanje cijene sada!

SIZE u lokalnim valutama

SizeChat (SIZE) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike SizeChat (SIZE) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o SIZE opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o SizeChat (SIZE)

Koliko SizeChat (SIZE) vrijedi danas?
Cijena SIZE uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena SIZE u USD?
Trenutačna cijena SIZE u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija SizeChat?
Tržišna kapitalizacija za SIZE je $ 14.61K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za SIZE?
Količina u optjecaju za SIZE je 899.89M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za SIZE?
SIZE je postigao ATH cijenu od 0.0027345 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za SIZE?
SIZE je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za SIZE?
24-satni obujam trgovanja za SIZE je -- USD.
Hoće li SIZE još narasti ove godine?
SIZE mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte SIZE predviđanje cijene za detaljniju analizu.
SizeChat (SIZE) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

