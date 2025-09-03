SizeChat (SIZE) Informacije o cijeni (USD)

SizeChat (SIZE) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, SIZEtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SIZE je $ 0.0027345, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SIZE se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i +5.54% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu SizeChat (SIZE)

Trenutačna tržišna kapitalizacija SizeChat je $ 14.61K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SIZE je 899.89M, s ukupnom količinom od 999599805.928359. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 16.23K.