SISTER (SSTR) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.0000226 24-satna najniža cijena $ 0.00002342 24-satna najviša cijena Najviša cijena ikada $ 0.00010513 Najniža cijena $ 0.00000777 Promjena cijene (1H) +0.00% Promjena cijene (1D) -1.34% Promjena cijene (7D) -15.65%

SISTER (SSTR) cijena u stvarnom vremenu je $0.00002311. Tijekom protekla 24 sata, SSTRtrgovalo je između najniže cijene $ 0.0000226 i najviše cijene $ 0.00002342, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SSTR je $ 0.00010513, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00000777.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SSTR se promijenio za +0.00% u posljednjih sat vremena, -1.34% u posljednjih 24 sata i -15.65% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu SISTER (SSTR)

Tržišna kapitalizacija $ 230.68K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 230.68K Količina u optjecaju 9.98B Ukupna količina 9,982,404,678.28

Trenutačna tržišna kapitalizacija SISTER je $ 230.68K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SSTR je 9.98B, s ukupnom količinom od 9982404678.28. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 230.68K.