Sirin Labs (SRN) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Sirin Labs (SRN), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Sirin Labs (SRN) Informacije Sirin Labs Token is a crypto token developed by blockchain development company Sirin Labs, and is a part of the SIRIN Labs ecosystem. Sirin Labs has been developing the first blockchain smartphone, and every product of this company is committed to using their own blockchain! They promote use of digital currencies and decentralization through SRN tokens. Sirin Labs was found in 2014. Solarin was their first project, which gained popularity as the most secure phone in the world. Though it was a success and was endorsed by famous celebrities like Leonardo DiCaprio, the company declared a layoff of about one-third of the staff by 2015. The reason they announced was developments in other fields. In late 2017, Sirin Labs announced the ICO (Initial Public Offering) of Sirin Lab Token (SRN) in order to give their operations a new direction. Now, they focus on bringing new technology for mass adoption. SIRIN Labs has a vision of creating open source and secure devices for mass adoption. The biggest problem SRN tokens face is convincing average users of smartphone that a high security phone is worth investing in! If SRN tokens follow the recent trends and other products by SIRIN Labs become a success, then that day is not away when SRN token will be one of the top cryptocurrencies in the world. SRN tokens have immense potential for development. Given that the smartphone market is one of their targets, there’s a large industry that’s being picked on as an audience for the technology. Službena web stranica: https://www.sirinlabs.com Bijela knjiga: https://sirinlabs.com/media/SIRINLABS_-_White_Paper.pdf Kupi SRN odmah!

Sirin Labs (SRN) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Sirin Labs (SRN), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 104.09K $ 104.09K $ 104.09K Ukupna količina: $ 572.17M $ 572.17M $ 572.17M Količina u optjecaju: $ 532.78M $ 532.78M $ 532.78M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 111.78K $ 111.78K $ 111.78K Povijesni maksimum: $ 3.51 $ 3.51 $ 3.51 Povijesni minimum: $ 0.00004709 $ 0.00004709 $ 0.00004709 Trenutna cijena: $ 0.00019609 $ 0.00019609 $ 0.00019609 Saznajte više o cijeni Sirin Labs (SRN)

Sirin Labs (SRN) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Sirin Labs (SRN) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj SRN tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja SRN tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku SRN tokena, istražite SRN cijenu tokena uživo!

SRN Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide SRN? Naša SRN stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte SRN predviđanje cijene tokena odmah!

