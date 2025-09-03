Sirin Labs (SRN) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 3.51$ 3.51 $ 3.51 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +0.01% Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) -- Promjena cijene (7D) --

Sirin Labs (SRN) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, SRNtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SRN je $ 3.51, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SRN se promijenio za +0.01% u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i -- u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Sirin Labs (SRN)

Tržišna kapitalizacija $ 104.47K$ 104.47K $ 104.47K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 112.20K$ 112.20K $ 112.20K Količina u optjecaju 532.78M 532.78M 532.78M Ukupna količina 572,166,103.0 572,166,103.0 572,166,103.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Sirin Labs je $ 104.47K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SRN je 532.78M, s ukupnom količinom od 572166103.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 112.20K.