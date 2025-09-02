Siren (SIREN) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 0.088387 24-satna najviša cijena $ 0.096635 Najviša cijena ikada $ 0.19207 Najniža cijena $ 0.02634736 Promjena cijene (1H) -0.67% Promjena cijene (1D) +5.07% Promjena cijene (7D) +4.49%

Siren (SIREN) cijena u stvarnom vremenu je $0.094465. Tijekom protekla 24 sata, SIRENtrgovalo je između najniže cijene $ 0.088387 i najviše cijene $ 0.096635, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SIREN je $ 0.19207, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.02634736.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SIREN se promijenio za -0.67% u posljednjih sat vremena, +5.07% u posljednjih 24 sata i +4.49% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Siren (SIREN)

Tržišna kapitalizacija $ 69.54M Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 69.54M Količina u optjecaju 730.95M Ukupna količina 730,952,668.4667846

Trenutačna tržišna kapitalizacija Siren je $ 69.54M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SIREN je 730.95M, s ukupnom količinom od 730952668.4667846. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 69.54M.