Singularity (SING) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0$ 0 $ 0 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -1.20% Promjena cijene (1D) +31.90% Promjena cijene (7D) +25.86% Promjena cijene (7D) +25.86%

Singularity (SING) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, SINGtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SING je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SING se promijenio za -1.20% u posljednjih sat vremena, +31.90% u posljednjih 24 sata i +25.86% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Singularity (SING)

Tržišna kapitalizacija $ 80.57K$ 80.57K $ 80.57K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 80.57K$ 80.57K $ 80.57K Količina u optjecaju 950.00M 950.00M 950.00M Ukupna količina 950,000,000.0 950,000,000.0 950,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Singularity je $ 80.57K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SING je 950.00M, s ukupnom količinom od 950000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 80.57K.