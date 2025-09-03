SimsAI (SIMSAI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.01080412$ 0.01080412 $ 0.01080412 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +0.27% Promjena cijene (1D) -1.46% Promjena cijene (7D) +6.79% Promjena cijene (7D) +6.79%

SimsAI (SIMSAI) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, SIMSAItrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SIMSAI je $ 0.01080412, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SIMSAI se promijenio za +0.27% u posljednjih sat vremena, -1.46% u posljednjih 24 sata i +6.79% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu SimsAI (SIMSAI)

Tržišna kapitalizacija $ 31.79K$ 31.79K $ 31.79K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 31.79K$ 31.79K $ 31.79K Količina u optjecaju 1.00B 1.00B 1.00B Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija SimsAI je $ 31.79K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SIMSAI je 1.00B, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 31.79K.