Simple coin (SIMPLE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0$ 0 $ 0 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -1.07% Promjena cijene (1D) +0.79% Promjena cijene (7D) -12.38% Promjena cijene (7D) -12.38%

Simple coin (SIMPLE) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, SIMPLEtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SIMPLE je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SIMPLE se promijenio za -1.07% u posljednjih sat vremena, +0.79% u posljednjih 24 sata i -12.38% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Simple coin (SIMPLE)

Tržišna kapitalizacija $ 36.45K$ 36.45K $ 36.45K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 36.45K$ 36.45K $ 36.45K Količina u optjecaju 999.66M 999.66M 999.66M Ukupna količina 999,658,096.884251 999,658,096.884251 999,658,096.884251

Trenutačna tržišna kapitalizacija Simple coin je $ 36.45K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SIMPLE je 999.66M, s ukupnom količinom od 999658096.884251. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 36.45K.