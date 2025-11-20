SimpCoin Cijena danas

Trenutačna cijena SimpCoin (SIMP) danas je $ 0.00000803, s promjenom od 1.30% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije SIMP u USD je $ 0.00000803 po SIMP.

SimpCoin trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 7,986.13, s količinom u optjecaju od 999.62M SIMP. Tijekom posljednja 24 sata, SIMP trgovao je između $ 0.00000742 (niska) i $ 0.00000822 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00084018, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00000742.

U kratkoročnim performansama, SIMP se kretao -0.17% u posljednjem satu i -19.36% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu SimpCoin (SIMP)

Tržišna kapitalizacija $ 7.99K$ 7.99K $ 7.99K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 7.99K$ 7.99K $ 7.99K Količina u optjecaju 999.62M 999.62M 999.62M Ukupna količina 999,615,618.087748 999,615,618.087748 999,615,618.087748

Trenutačna tržišna kapitalizacija SimpCoin je $ 7.99K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SIMP je 999.62M, s ukupnom količinom od 999615618.087748. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 7.99K.