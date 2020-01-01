Sillycat (SILLYCAT) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Sillycat (SILLYCAT), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Sillycat (SILLYCAT) Informacije Many wonder, what is SillyCat? SillyCat is a dive into the whimsical world of cats, capturing the playful and curious spirit of these mysterious creatures in the crypto realm. Like a poetic tribute to our feline companions, this token dances on the blockchain stage, offering a symphony of fantasy and charm. SillyCat was created in response to this demand, and to provide value to the ecosystem the solana blockchain. SillyCat will be more than just a memecoin, featuring several unique use cases and utilities that are beneficial to the long term growth of the Solana Ecosystem. With the Solana blockchain and coin making a huge return over the last few months, it’s time for Sillycat to come in and set the stardard for memecoins on Solana. There’s a new cat in town. Službena web stranica: https://silly-cat.com/ Kupi SILLYCAT odmah!

Sillycat (SILLYCAT) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Sillycat (SILLYCAT), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 28.26K $ 28.26K $ 28.26K Ukupna količina: $ 100.00T $ 100.00T $ 100.00T Količina u optjecaju: $ 100.00T $ 100.00T $ 100.00T FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 28.26K $ 28.26K $ 28.26K Povijesni maksimum: $ 0 $ 0 $ 0 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0 $ 0 $ 0 Saznajte više o cijeni Sillycat (SILLYCAT)

Sillycat (SILLYCAT) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Sillycat (SILLYCAT) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj SILLYCAT tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja SILLYCAT tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku SILLYCAT tokena, istražite SILLYCAT cijenu tokena uživo!

