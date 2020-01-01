Sillycat (SILLYCAT) Tokenomika
Sillycat (SILLYCAT) Informacije
Many wonder, what is SillyCat? SillyCat is a dive into the whimsical world of cats, capturing the playful and curious spirit of these mysterious creatures in the crypto realm. Like a poetic tribute to our feline companions, this token dances on the blockchain stage, offering a symphony of fantasy and charm.
SillyCat was created in response to this demand, and to provide value to the ecosystem the solana blockchain.
SillyCat will be more than just a memecoin, featuring several unique use cases and utilities that are beneficial to the long term growth of the Solana Ecosystem.
With the Solana blockchain and coin making a huge return over the last few months, it’s time for Sillycat to come in and set the stardard for memecoins on Solana. There’s a new cat in town.
Sillycat (SILLYCAT) Tokenomika i analiza cijena
Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Sillycat (SILLYCAT), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.
Sillycat (SILLYCAT) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe
Razumijevanje tokenomike Sillycat (SILLYCAT) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.
Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:
Ukupna količina:
Maksimalan broj SILLYCAT tokena koji su ili će ikada biti kreirani.
Količina u optjecaju:
Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.
Maksimalna količina:
Fiksno ograničenje ukupnog broja SILLYCAT tokena.
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.
Stopa inflacije:
Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.
Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?
Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.
Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.
Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.
Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.
Sada kada razumijete tokenomiku SILLYCAT tokena, istražite SILLYCAT cijenu tokena uživo!
SILLYCAT Predviđanje cijene
Želite li znati u kojem smjeru ide SILLYCAT? Naša SILLYCAT stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.
Zašto biste trebali odabrati MEXC?
MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta.
Odricanje od odgovornosti
Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.