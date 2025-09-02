Silly Goose (GOO) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.03174644$ 0.03174644 $ 0.03174644 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +0.56% Promjena cijene (1D) -10.54% Promjena cijene (7D) -12.76% Promjena cijene (7D) -12.76%

Silly Goose (GOO) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, GOOtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena GOO je $ 0.03174644, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, GOO se promijenio za +0.56% u posljednjih sat vremena, -10.54% u posljednjih 24 sata i -12.76% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Silly Goose (GOO)

Tržišna kapitalizacija $ 173.94K$ 173.94K $ 173.94K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 173.94K$ 173.94K $ 173.94K Količina u optjecaju 999.96M 999.96M 999.96M Ukupna količina 999,962,263.0 999,962,263.0 999,962,263.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Silly Goose je $ 173.94K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju GOO je 999.96M, s ukupnom količinom od 999962263.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 173.94K.