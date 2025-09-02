Više o GOO

Silly Goose Logotip

Silly Goose Cijena (GOO)

Neuvršten

1 GOO u USD cijena uživo:

$0.00017395
$0.00017395$0.00017395
-10.50%1D
Grafikon aktualnih cijena Silly Goose (GOO)
Silly Goose (GOO) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.03174644
$ 0.03174644$ 0.03174644

$ 0
$ 0$ 0

+0.56%

-10.54%

-12.76%

-12.76%

Silly Goose (GOO) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, GOOtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena GOO je $ 0.03174644, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, GOO se promijenio za +0.56% u posljednjih sat vremena, -10.54% u posljednjih 24 sata i -12.76% u posljednjih 7 dana.

Informacije o tržištu Silly Goose (GOO)

$ 173.94K
$ 173.94K$ 173.94K

--
----

$ 173.94K
$ 173.94K$ 173.94K

999.96M
999.96M 999.96M

999,962,263.0
999,962,263.0 999,962,263.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Silly Goose je $ 173.94K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju GOO je 999.96M, s ukupnom količinom od 999962263.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 173.94K.

Silly Goose (GOO) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Silly Goose u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Silly Goose u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Silly Goose u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Silly Goose u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-10.54%
30 dana$ 0+14.49%
60 dana$ 0-28.74%
90 dana$ 0--

Što je Silly Goose (GOO)

Memecoin on Solana, tagline "The Silly Goose Has Got Red Boots"

Resurs Silly Goose (GOO)

Službena web-stranica

Silly Goose Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Silly Goose (GOO) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Silly Goose (GOO) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Silly Goose.

Provjerite Silly Goose predviđanje cijene sada!

GOO u lokalnim valutama

Silly Goose (GOO) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Silly Goose (GOO) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o GOO opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Silly Goose (GOO)

Koliko Silly Goose (GOO) vrijedi danas?
Cijena GOO uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena GOO u USD?
Trenutačna cijena GOO u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Silly Goose?
Tržišna kapitalizacija za GOO je $ 173.94K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za GOO?
Količina u optjecaju za GOO je 999.96M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za GOO?
GOO je postigao ATH cijenu od 0.03174644 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za GOO?
GOO je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za GOO?
24-satni obujam trgovanja za GOO je -- USD.
Hoće li GOO još narasti ove godine?
GOO mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte GOO predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Silly Goose (GOO) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

