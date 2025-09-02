Silly Dragon (SILLY) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00114874 $ 0.00114874 $ 0.00114874 24-satna najniža cijena $ 0.00124595 $ 0.00124595 $ 0.00124595 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00114874$ 0.00114874 $ 0.00114874 24-satna najviša cijena $ 0.00124595$ 0.00124595 $ 0.00124595 Najviša cijena ikada $ 0.159107$ 0.159107 $ 0.159107 Najniža cijena $ 0.00101644$ 0.00101644 $ 0.00101644 Promjena cijene (1H) +0.66% Promjena cijene (1D) -0.96% Promjena cijene (7D) +0.36% Promjena cijene (7D) +0.36%

Silly Dragon (SILLY) cijena u stvarnom vremenu je $0.00123059. Tijekom protekla 24 sata, SILLYtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00114874 i najviše cijene $ 0.00124595, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SILLY je $ 0.159107, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00101644.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SILLY se promijenio za +0.66% u posljednjih sat vremena, -0.96% u posljednjih 24 sata i +0.36% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Silly Dragon (SILLY)

Tržišna kapitalizacija $ 1.23M$ 1.23M $ 1.23M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.23M$ 1.23M $ 1.23M Količina u optjecaju 999.93M 999.93M 999.93M Ukupna količina 999,929,155.091878 999,929,155.091878 999,929,155.091878

Trenutačna tržišna kapitalizacija Silly Dragon je $ 1.23M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SILLY je 999.93M, s ukupnom količinom od 999929155.091878. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.23M.