Silk (SILK) Informacije Silk Stable is a private stablecoin tracking a basket of global currencies and commodities. Silk Stable is fast and agile, with 6-second transaction times. Launched by Shade Protocol and powered by Secret Network, Silk operates as an interoperability hub between global currencies – acting as a perpetual hedge against macro volatility and inflation. Službena web stranica: https://app.shadeprotocol.io/silk Bijela knjiga: https://shadeprotocol.io/wp-content/uploads/2023/01/Shade-Protocol-Whitepaper.pdf

Silk (SILK) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Silk (SILK), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 1.55M $ 1.55M $ 1.55M Ukupna količina: $ 1.12M $ 1.12M $ 1.12M Količina u optjecaju: $ 1.12M $ 1.12M $ 1.12M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 1.55M $ 1.55M $ 1.55M Povijesni maksimum: $ 2.03 $ 2.03 $ 2.03 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 1.39 $ 1.39 $ 1.39

Silk (SILK) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Silk (SILK) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj SILK tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja SILK tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

