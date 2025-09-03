Više o SP

Silent Pass Logotip

Silent Pass Cijena (SP)

Neuvršten

1 SP u USD cijena uživo:

--
----
0.00%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Silent Pass (SP)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 00:28:08 (UTC+8)

Silent Pass (SP) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+5.70%

+5.70%

Silent Pass (SP) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, SPtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SP je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SP se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i +5.70% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Silent Pass (SP)

$ 59.09K
$ 59.09K$ 59.09K

--
----

$ 65.67K
$ 65.67K$ 65.67K

899.81M
899.81M 899.81M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Silent Pass je $ 59.09K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SP je 899.81M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 65.67K.

Silent Pass (SP) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Silent Pass u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Silent Pass u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Silent Pass u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Silent Pass u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0--
30 dana$ 0+9.55%
60 dana$ 0-25.32%
90 dana$ 0--

Što je Silent Pass (SP)

Silent Pass is a blockchain-based privacy access protocol designed for global users, offering a next-generation VPN experience that requires no accounts, trust, or centralized servers. Utilizing local wallets and on-chain smart contracts, the project enables access verification, identity confirmation, and usage record-keeping, providing users with a censorship-resistant, anonymous, and secure communication channel. Silent Pass supports a variety of access methods, catering to both lightweight Web2 users and deep-engaged Web3 participants: ● New users can download the application and enjoy a 7-day free trial. ● Wallet holders with assets valued at ≥$24.99 in $SP can unlock daily access by checking in. ● Subscription options for monthly or annual services are available through mainstream fiat channels like credit cards, facilitating easy onboarding for traditional users. ● Minting a GENESIS CIRCLE NFT grants permanent VPN access and governance rights. Silent Pass is not just an application; it is a multi-layered privacy network entry protocol that integrates on-chain identity, behavioral incentives, and governance participation, helping users transition from merely "using a VPN" to "participating in the network ecosystem."

Resurs Silent Pass (SP)

Službena web-stranica

Silent Pass Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Silent Pass (SP) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Silent Pass (SP) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Silent Pass.

Provjerite Silent Pass predviđanje cijene sada!

SP u lokalnim valutama

Silent Pass (SP) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Silent Pass (SP) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o SP opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Silent Pass (SP)

Koliko Silent Pass (SP) vrijedi danas?
Cijena SP uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena SP u USD?
Trenutačna cijena SP u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Silent Pass?
Tržišna kapitalizacija za SP je $ 59.09K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za SP?
Količina u optjecaju za SP je 899.81M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za SP?
SP je postigao ATH cijenu od 0 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za SP?
SP je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za SP?
24-satni obujam trgovanja za SP je -- USD.
Hoće li SP još narasti ove godine?
SP mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte SP predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 00:28:08 (UTC+8)

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.