Silent Pass (SP) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 24-satna najviša cijena Najviša cijena ikada $ 0 Najniža cijena $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) +5.70%

Silent Pass (SP) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, SPtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SP je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SP se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i +5.70% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Silent Pass (SP)

Tržišna kapitalizacija $ 59.09K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 65.67K Količina u optjecaju 899.81M Ukupna količina 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Silent Pass je $ 59.09K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SP je 899.81M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 65.67K.