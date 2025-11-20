Silensio Cijena danas

Trenutačna cijena Silensio (SILEN) danas je --, s promjenom od 0.00% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije SILEN u USD je -- po SILEN.

Silensio trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 8,945.39, s količinom u optjecaju od 926.66M SILEN. Tijekom posljednja 24 sata, SILEN trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00154914, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.

U kratkoročnim performansama, SILEN se kretao -- u posljednjem satu i -12.72% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Silensio (SILEN)

Tržišna kapitalizacija $ 8.95K$ 8.95K $ 8.95K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 9.65K$ 9.65K $ 9.65K Količina u optjecaju 926.66M 926.66M 926.66M Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Silensio je $ 8.95K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SILEN je 926.66M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 9.65K.