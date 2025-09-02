Signum (SIGNA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00089192 24-satna najniža cijena $ 0.00090926 24-satna najviša cijena Najviša cijena ikada $ 0.121937 Najniža cijena $ 0.00003087 Promjena cijene (1H) +0.24% Promjena cijene (1D) +0.08% Promjena cijene (7D) -7.17%

Signum (SIGNA) cijena u stvarnom vremenu je $0.00090031. Tijekom protekla 24 sata, SIGNAtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00089192 i najviše cijene $ 0.00090926, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SIGNA je $ 0.121937, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00003087.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SIGNA se promijenio za +0.24% u posljednjih sat vremena, +0.08% u posljednjih 24 sata i -7.17% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Signum (SIGNA)

Tržišna kapitalizacija $ 1.96M Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.96M Količina u optjecaju 2.18B Ukupna količina 2,184,382,501.103803

Trenutačna tržišna kapitalizacija Signum je $ 1.96M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SIGNA je 2.18B, s ukupnom količinom od 2184382501.103803. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.96M.