The Signata project aims to deliver a full suite of blockchain-powered identity and access control solutions, including hardware token integration and a marketplace of smart contracts for integration with 3rd party service providers. Službena web stranica: https://sata.technology/

Signata (SATA) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Signata (SATA), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 450.02K $ 450.02K $ 450.02K Ukupna količina: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Količina u optjecaju: $ 19.70M $ 19.70M $ 19.70M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 2.28M $ 2.28M $ 2.28M Povijesni maksimum: $ 0.730327 $ 0.730327 $ 0.730327 Povijesni minimum: $ 0.00178073 $ 0.00178073 $ 0.00178073 Trenutna cijena: $ 0.02283865 $ 0.02283865 $ 0.02283865 Saznajte više o cijeni Signata (SATA)

Signata (SATA) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Signata (SATA) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj SATA tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja SATA tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku SATA tokena, istražite SATA cijenu tokena uživo!

Želite li znati u kojem smjeru ide SATA? Naša SATA stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

