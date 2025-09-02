Signata (SATA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.730327$ 0.730327 $ 0.730327 Najniža cijena $ 0.00178073$ 0.00178073 $ 0.00178073 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) +1.72% Promjena cijene (7D) +1.72%

Signata (SATA) cijena u stvarnom vremenu je $0.02303344. Tijekom protekla 24 sata, SATAtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SATA je $ 0.730327, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00178073.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SATA se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i +1.72% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Signata (SATA)

Tržišna kapitalizacija $ 453.86K$ 453.86K $ 453.86K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 2.30M$ 2.30M $ 2.30M Količina u optjecaju 19.70M 19.70M 19.70M Ukupna količina 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Signata je $ 453.86K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SATA je 19.70M, s ukupnom količinom od 100000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 2.30M.