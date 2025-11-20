Sigma Music Cijena danas

Trenutačna cijena Sigma Music (FAN) danas je --, s promjenom od 0.00% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije FAN u USD je -- po FAN.

Sigma Music trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 10,051.85, s količinom u optjecaju od 658.34M FAN. Tijekom posljednja 24 sata, FAN trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.

U kratkoročnim performansama, FAN se kretao -- u posljednjem satu i -23.20% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Sigma Music (FAN)

Tržišna kapitalizacija $ 10.05K$ 10.05K $ 10.05K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 15.27K$ 15.27K $ 15.27K Količina u optjecaju 658.34M 658.34M 658.34M Ukupna količina 999,936,196.107042 999,936,196.107042 999,936,196.107042

