Sigma Boy Cijena danas

Trenutačna cijena Sigma Boy (SIGMABOY) danas je $ 0.00000718, s promjenom od 0.00% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije SIGMABOY u USD je $ 0.00000718 po SIGMABOY.

Sigma Boy trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 7,176.97, s količinom u optjecaju od 999.28M SIGMABOY. Tijekom posljednja 24 sata, SIGMABOY trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00089861, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00000658.

U kratkoročnim performansama, SIGMABOY se kretao -- u posljednjem satu i 0.00% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Sigma Boy (SIGMABOY)

Tržišna kapitalizacija $ 7.18K$ 7.18K $ 7.18K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 7.18K$ 7.18K $ 7.18K Količina u optjecaju 999.28M 999.28M 999.28M Ukupna količina 999,275,594.631133 999,275,594.631133 999,275,594.631133

Trenutačna tržišna kapitalizacija Sigma Boy je $ 7.18K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SIGMABOY je 999.28M, s ukupnom količinom od 999275594.631133. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 7.18K.