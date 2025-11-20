Sigma bnb USD Cijena danas

Trenutačna cijena Sigma bnb USD (BNBUSD) danas je $ 1.001, s promjenom od 0.33% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije BNBUSD u USD je $ 1.001 po BNBUSD.

Sigma bnb USD trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 1,461,292, s količinom u optjecaju od 1.46M BNBUSD. Tijekom posljednja 24 sata, BNBUSD trgovao je između $ 0.998013 (niska) i $ 1.005 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 1.019, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.990806.

U kratkoročnim performansama, BNBUSD se kretao +0.00% u posljednjem satu i +0.24% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Sigma bnb USD (BNBUSD)

Tržišna kapitalizacija $ 1.46M$ 1.46M $ 1.46M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.46M$ 1.46M $ 1.46M Količina u optjecaju 1.46M 1.46M 1.46M Ukupna količina 1,459,200.291718212 1,459,200.291718212 1,459,200.291718212

