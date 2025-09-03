Sifchain (EROWAN) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 1.41$ 1.41 $ 1.41 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +0.51% Promjena cijene (1D) +3.03% Promjena cijene (7D) -8.09% Promjena cijene (7D) -8.09%

Sifchain (EROWAN) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, EROWANtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena EROWAN je $ 1.41, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, EROWAN se promijenio za +0.51% u posljednjih sat vremena, +3.03% u posljednjih 24 sata i -8.09% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Sifchain (EROWAN)

Tržišna kapitalizacija $ 58.38K$ 58.38K $ 58.38K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 58.47K$ 58.47K $ 58.47K Količina u optjecaju 30.31B 30.31B 30.31B Ukupna količina 30,360,873,053.5061 30,360,873,053.5061 30,360,873,053.5061

Trenutačna tržišna kapitalizacija Sifchain je $ 58.38K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju EROWAN je 30.31B, s ukupnom količinom od 30360873053.5061. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 58.47K.