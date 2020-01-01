sidelined (SIDELINED) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u sidelined (SIDELINED), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

sidelined (SIDELINED) Informacije sold the bottom anon? Okay, just one final capitulation… it's going to zero anyway." You hit the sell button, fully convinced it's over. The next day, it 10x's. "Sold the bottom, anon?" echoes in your head as you stare at the green candles. The cycle is familiar: the normal brain buys the dip, the glowing brain holds through it, the expanding brain sells to avoid further losses. But the ascended brain? It sells the exact bottom—right before the moon mission begins. Sidelined isn't about winning trades; it's about embracing the art of missing them entirely. It's for those who mastered the timing... in the worst possible way. Službena web stranica: https://pump.fun/coin/7JcJLMzqaZNrtc3E2YCp7L1txL2kkYHv5soRTsU4pump

sidelined (SIDELINED) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za sidelined (SIDELINED), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 219.12K $ 219.12K $ 219.12K Ukupna količina: $ 999.37M $ 999.37M $ 999.37M Količina u optjecaju: $ 999.37M $ 999.37M $ 999.37M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 219.12K $ 219.12K $ 219.12K Povijesni maksimum: $ 0 $ 0 $ 0 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.00021925 $ 0.00021925 $ 0.00021925 Saznajte više o cijeni sidelined (SIDELINED)

sidelined (SIDELINED) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike sidelined (SIDELINED) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj SIDELINED tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja SIDELINED tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku SIDELINED tokena, istražite SIDELINED cijenu tokena uživo!

