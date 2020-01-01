Sibert (SIBERT) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Sibert (SIBERT), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Sibert (SIBERT) Informacije $SIBERT incentivizes a global community of conservation advocates by offering a tangible way to support biodiversity efforts while also participating in the growing blockchain economy. Holders of $SIBERT become active stakeholders in the preservation of endangered species, fostering a sense of ownership and accountability, where it is not only a responsibility but also an opportunity for collective growth. Službena web stranica: https://sibert.xyz/

Sibert (SIBERT) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Sibert (SIBERT), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 15.04K $ 15.04K $ 15.04K Ukupna količina: $ 959.18M $ 959.18M $ 959.18M Količina u optjecaju: $ 959.18M $ 959.18M $ 959.18M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 15.04K $ 15.04K $ 15.04K Povijesni maksimum: $ 0.00239953 $ 0.00239953 $ 0.00239953 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0 $ 0 $ 0 Saznajte više o cijeni Sibert (SIBERT)

Sibert (SIBERT) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Sibert (SIBERT) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj SIBERT tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja SIBERT tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku SIBERT tokena, istražite SIBERT cijenu tokena uživo!

