Sibert (SIBERT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0
24-satna najniža cijena $ 0
24-satna najviša cijena $ 0
Najviša cijena ikada $ 0.00239953
Najniža cijena $ 0
Promjena cijene (1H) --
Promjena cijene (1D) --
Promjena cijene (7D) +6.54%

Sibert (SIBERT) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, SIBERTtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SIBERT je $ 0.00239953, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SIBERT se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i +6.54% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Sibert (SIBERT)

Tržišna kapitalizacija $ 14.92K
Obujam (24 sata) --
Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 14.92K
Količina u optjecaju 959.18M
Ukupna količina 959,179,548.621252

Trenutačna tržišna kapitalizacija Sibert je $ 14.92K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SIBERT je 959.18M, s ukupnom količinom od 959179548.621252. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 14.92K.