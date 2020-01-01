Shytoshi Kusama (SHY) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Shytoshi Kusama (SHY), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Shytoshi Kusama (SHY) Informacije A community based token based on Shytoshi Kusama, the founder of Shiba Inu. Shytoshi was sent 50% of the supply and burned it all and fully supports the community token. Shytoshi shared journey on his new role for Shiba and also shared his vision for the CTO project on X Spaces. The community has now come together to implement his latest vision which will include creating a game to ensure we will have a source of revenue and to give the token some utility Službena web stranica: https://shycoincto.com/ Kupi SHY odmah!

Shytoshi Kusama (SHY) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Shytoshi Kusama (SHY), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 912.61K $ 912.61K $ 912.61K Ukupna količina: $ 499.87M $ 499.87M $ 499.87M Količina u optjecaju: $ 499.87M $ 499.87M $ 499.87M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 912.61K $ 912.61K $ 912.61K Povijesni maksimum: $ 0.01461608 $ 0.01461608 $ 0.01461608 Povijesni minimum: $ 0.00164504 $ 0.00164504 $ 0.00164504 Trenutna cijena: $ 0.0018257 $ 0.0018257 $ 0.0018257 Saznajte više o cijeni Shytoshi Kusama (SHY)

Shytoshi Kusama (SHY) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Shytoshi Kusama (SHY) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj SHY tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja SHY tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku SHY tokena, istražite SHY cijenu tokena uživo!

