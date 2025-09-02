Više o SHY

SHY Informacije o cijeni

SHY Službena web stranica

SHY Tokenomija

SHY Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

Shytoshi Kusama Logotip

Shytoshi Kusama Cijena (SHY)

Neuvršten

1 SHY u USD cijena uživo:

$0.00202877
$0.00202877$0.00202877
+13.90%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena Shytoshi Kusama (SHY)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 19:08:37 (UTC+8)

Shytoshi Kusama (SHY) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.00171849
$ 0.00171849$ 0.00171849
24-satna najniža cijena
$ 0.00214385
$ 0.00214385$ 0.00214385
24-satna najviša cijena

$ 0.00171849
$ 0.00171849$ 0.00171849

$ 0.00214385
$ 0.00214385$ 0.00214385

$ 0.01461608
$ 0.01461608$ 0.01461608

$ 0.00164504
$ 0.00164504$ 0.00164504

-0.22%

+13.97%

+18.31%

+18.31%

Shytoshi Kusama (SHY) cijena u stvarnom vremenu je $0.00202877. Tijekom protekla 24 sata, SHYtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00171849 i najviše cijene $ 0.00214385, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SHY je $ 0.01461608, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00164504.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SHY se promijenio za -0.22% u posljednjih sat vremena, +13.97% u posljednjih 24 sata i +18.31% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Shytoshi Kusama (SHY)

$ 1.01M
$ 1.01M$ 1.01M

--
----

$ 1.01M
$ 1.01M$ 1.01M

499.87M
499.87M 499.87M

499,871,646.979802
499,871,646.979802 499,871,646.979802

Trenutačna tržišna kapitalizacija Shytoshi Kusama je $ 1.01M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SHY je 499.87M, s ukupnom količinom od 499871646.979802. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.01M.

Shytoshi Kusama (SHY) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Shytoshi Kusama u USD iznosila je $ +0.00024863.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Shytoshi Kusama u USD iznosila je $ -0.0001513697.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Shytoshi Kusama u USD iznosila je $ -0.0009130678.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Shytoshi Kusama u USD iznosila je $ -0.001806022854142489.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.00024863+13.97%
30 dana$ -0.0001513697-7.46%
60 dana$ -0.0009130678-45.00%
90 dana$ -0.001806022854142489-47.09%

Što je Shytoshi Kusama (SHY)

A community based token based on Shytoshi Kusama, the founder of Shiba Inu. Shytoshi was sent 50% of the supply and burned it all and fully supports the community token. Shytoshi shared journey on his new role for Shiba and also shared his vision for the CTO project on X Spaces. The community has now come together to implement his latest vision which will include creating a game to ensure we will have a source of revenue and to give the token some utility

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Shytoshi Kusama (SHY)

Službena web-stranica

Shytoshi Kusama Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Shytoshi Kusama (SHY) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Shytoshi Kusama (SHY) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Shytoshi Kusama.

Provjerite Shytoshi Kusama predviđanje cijene sada!

SHY u lokalnim valutama

Shytoshi Kusama (SHY) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Shytoshi Kusama (SHY) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o SHY opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Shytoshi Kusama (SHY)

Koliko Shytoshi Kusama (SHY) vrijedi danas?
Cijena SHY uživo u USD je 0.00202877 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena SHY u USD?
Trenutačna cijena SHY u USD je $ 0.00202877. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Shytoshi Kusama?
Tržišna kapitalizacija za SHY je $ 1.01M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za SHY?
Količina u optjecaju za SHY je 499.87M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za SHY?
SHY je postigao ATH cijenu od 0.01461608 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za SHY?
SHY je vidio ATL cijenu od 0.00164504 USD.
Koliki je obujam trgovanja za SHY?
24-satni obujam trgovanja za SHY je -- USD.
Hoće li SHY još narasti ove godine?
SHY mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte SHY predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 19:08:37 (UTC+8)

Shytoshi Kusama (SHY) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.