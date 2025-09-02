Shytoshi Kusama (SHY) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00171849 $ 0.00171849 $ 0.00171849 24-satna najniža cijena $ 0.00214385 $ 0.00214385 $ 0.00214385 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00171849$ 0.00171849 $ 0.00171849 24-satna najviša cijena $ 0.00214385$ 0.00214385 $ 0.00214385 Najviša cijena ikada $ 0.01461608$ 0.01461608 $ 0.01461608 Najniža cijena $ 0.00164504$ 0.00164504 $ 0.00164504 Promjena cijene (1H) -0.22% Promjena cijene (1D) +13.97% Promjena cijene (7D) +18.31% Promjena cijene (7D) +18.31%

Shytoshi Kusama (SHY) cijena u stvarnom vremenu je $0.00202877. Tijekom protekla 24 sata, SHYtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00171849 i najviše cijene $ 0.00214385, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SHY je $ 0.01461608, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00164504.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SHY se promijenio za -0.22% u posljednjih sat vremena, +13.97% u posljednjih 24 sata i +18.31% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Shytoshi Kusama (SHY)

Tržišna kapitalizacija $ 1.01M$ 1.01M $ 1.01M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.01M$ 1.01M $ 1.01M Količina u optjecaju 499.87M 499.87M 499.87M Ukupna količina 499,871,646.979802 499,871,646.979802 499,871,646.979802

Trenutačna tržišna kapitalizacija Shytoshi Kusama je $ 1.01M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SHY je 499.87M, s ukupnom količinom od 499871646.979802. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.01M.