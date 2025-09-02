Shyft Network (SHFT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 6.34$ 6.34 $ 6.34 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +0.04% Promjena cijene (1D) +0.07% Promjena cijene (7D) -1.46% Promjena cijene (7D) -1.46%

Shyft Network (SHFT) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, SHFTtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SHFT je $ 6.34, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SHFT se promijenio za +0.04% u posljednjih sat vremena, +0.07% u posljednjih 24 sata i -1.46% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Shyft Network (SHFT)

Tržišna kapitalizacija $ 2.10M$ 2.10M $ 2.10M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 2.27M$ 2.27M $ 2.27M Količina u optjecaju 2.33B 2.33B 2.33B Ukupna količina 2,520,000,000.0 2,520,000,000.0 2,520,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Shyft Network je $ 2.10M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SHFT je 2.33B, s ukupnom količinom od 2520000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 2.27M.