SHUI CFX Logotip

SHUI CFX Cijena (SCFX)

Neuvršten

1 SCFX u USD cijena uživo:

$0.20781
$0.20781$0.20781
0.00%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana.
USD
Grafikon aktualnih cijena SHUI CFX (SCFX)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 17:58:50 (UTC+8)

SHUI CFX (SCFX) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.549073
$ 0.549073$ 0.549073

$ 0.070333
$ 0.070333$ 0.070333

--

--

+2.20%

+2.20%

SHUI CFX (SCFX) cijena u stvarnom vremenu je $0.20781. Tijekom protekla 24 sata, SCFXtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SCFX je $ 0.549073, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.070333.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SCFX se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i +2.20% u posljednjih 7 dana.

Informacije o tržištu SHUI CFX (SCFX)

$ 6.99M
$ 6.99M$ 6.99M

--
----

$ 6.99M
$ 6.99M$ 6.99M

33.63M
33.63M 33.63M

33,631,729.84139886
33,631,729.84139886 33,631,729.84139886

Trenutačna tržišna kapitalizacija SHUI CFX je $ 6.99M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SCFX je 33.63M, s ukupnom količinom od 33631729.84139886. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 6.99M.

SHUI CFX (SCFX) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz SHUI CFX u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz SHUI CFX u USD iznosila je $ -0.0275686564.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz SHUI CFX u USD iznosila je $ +0.2828021453.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz SHUI CFX u USD iznosila je $ +0.11858092877215104.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0--
30 dana$ -0.0275686564-13.26%
60 dana$ +0.2828021453+136.09%
90 dana$ +0.11858092877215104+132.89%

Što je SHUI CFX (SCFX)

SHUI is a Liquid Staking Protocol on Conflux. Earn rewards securely and smoothly on your CFX without locking them up.

SHUI CFX Predviđanje cijene (USD)

Koliko će SHUI CFX (SCFX) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših SHUI CFX (SCFX) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za SHUI CFX.

Provjerite SHUI CFX predviđanje cijene sada!

SCFX u lokalnim valutama

SHUI CFX (SCFX) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike SHUI CFX (SCFX) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o SCFX opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o SHUI CFX (SCFX)

Koliko SHUI CFX (SCFX) vrijedi danas?
Cijena SCFX uživo u USD je 0.20781 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena SCFX u USD?
Trenutačna cijena SCFX u USD je $ 0.20781. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija SHUI CFX?
Tržišna kapitalizacija za SCFX je $ 6.99M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za SCFX?
Količina u optjecaju za SCFX je 33.63M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za SCFX?
SCFX je postigao ATH cijenu od 0.549073 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za SCFX?
SCFX je vidio ATL cijenu od 0.070333 USD.
Koliki je obujam trgovanja za SCFX?
24-satni obujam trgovanja za SCFX je -- USD.
Hoće li SCFX još narasti ove godine?
SCFX mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte SCFX predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 17:58:50 (UTC+8)

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.