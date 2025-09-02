SHUI CFX (SCFX) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.549073$ 0.549073 $ 0.549073 Najniža cijena $ 0.070333$ 0.070333 $ 0.070333 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) +2.20% Promjena cijene (7D) +2.20%

SHUI CFX (SCFX) cijena u stvarnom vremenu je $0.20781. Tijekom protekla 24 sata, SCFXtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SCFX je $ 0.549073, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.070333.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SCFX se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i +2.20% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu SHUI CFX (SCFX)

Tržišna kapitalizacija $ 6.99M$ 6.99M $ 6.99M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 6.99M$ 6.99M $ 6.99M Količina u optjecaju 33.63M 33.63M 33.63M Ukupna količina 33,631,729.84139886 33,631,729.84139886 33,631,729.84139886

Trenutačna tržišna kapitalizacija SHUI CFX je $ 6.99M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SCFX je 33.63M, s ukupnom količinom od 33631729.84139886. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 6.99M.