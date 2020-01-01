Shrub ($SHRUB) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Shrub ($SHRUB), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Shrub ($SHRUB) Informacije Shrub is a memecoin on the Solana blockchain, inspired by Elon Musk's pet hedgehog, named Shrub. The project aims to create a community-driven cryptocurrency with a unique hedgehog-themed mascot. The project aims to create a community-driven cryptocurrency with a hedgehog-themed mascot, which sets it apart from other cryptocurrencies and memecoins. Shrub's mascot has become a symbol of the project's identity, embodying the playful and unconventional nature of the Solana blockchain and the cryptocurrency world as a whole. Službena web stranica: https://shrub.world/ Kupi $SHRUB odmah!

Shrub ($SHRUB) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Shrub ($SHRUB), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 180.54K $ 180.54K $ 180.54K Ukupna količina: $ 999.41M $ 999.41M $ 999.41M Količina u optjecaju: $ 999.41M $ 999.41M $ 999.41M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 180.54K $ 180.54K $ 180.54K Povijesni maksimum: $ 0.02318307 $ 0.02318307 $ 0.02318307 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.00017967 $ 0.00017967 $ 0.00017967 Saznajte više o cijeni Shrub ($SHRUB)

Shrub ($SHRUB) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Shrub ($SHRUB) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj $SHRUB tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja $SHRUB tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku $SHRUB tokena, istražite $SHRUB cijenu tokena uživo!

$SHRUB Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide $SHRUB? Naša $SHRUB stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte $SHRUB predviđanje cijene tokena odmah!

