Shrub ($SHRUB) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.02318307$ 0.02318307 $ 0.02318307 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.22% Promjena cijene (1D) +1.80% Promjena cijene (7D) -2.50% Promjena cijene (7D) -2.50%

Shrub ($SHRUB) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, $SHRUBtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena $SHRUB je $ 0.02318307, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, $SHRUB se promijenio za -0.22% u posljednjih sat vremena, +1.80% u posljednjih 24 sata i -2.50% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Shrub ($SHRUB)

Tržišna kapitalizacija $ 181.35K$ 181.35K $ 181.35K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 181.35K$ 181.35K $ 181.35K Količina u optjecaju 999.46M 999.46M 999.46M Ukupna količina 999,458,000.041749 999,458,000.041749 999,458,000.041749

Trenutačna tržišna kapitalizacija Shrub je $ 181.35K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju $SHRUB je 999.46M, s ukupnom količinom od 999458000.041749. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 181.35K.