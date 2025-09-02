Više o $SHRUB

Shrub Cijena ($SHRUB)

Neuvršten

1 $SHRUB u USD cijena uživo:

$0.00018145
$0.00018145$0.00018145
+1.70%1D
Grafikon aktualnih cijena Shrub ($SHRUB)
Shrub ($SHRUB) Informacije o cijeni (USD)

Shrub ($SHRUB) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, $SHRUBtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena $SHRUB je $ 0.02318307, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, $SHRUB se promijenio za -0.22% u posljednjih sat vremena, +1.80% u posljednjih 24 sata i -2.50% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Shrub ($SHRUB)

$ 181.35K
$ 181.35K$ 181.35K

--
----

$ 181.35K
$ 181.35K$ 181.35K

999.46M
999.46M 999.46M

999,458,000.041749
999,458,000.041749 999,458,000.041749

Trenutačna tržišna kapitalizacija Shrub je $ 181.35K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju $SHRUB je 999.46M, s ukupnom količinom od 999458000.041749. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 181.35K.

Što je Shrub ($SHRUB)

Shrub is a memecoin on the Solana blockchain, inspired by Elon Musk's pet hedgehog, named Shrub. The project aims to create a community-driven cryptocurrency with a unique hedgehog-themed mascot. The project aims to create a community-driven cryptocurrency with a hedgehog-themed mascot, which sets it apart from other cryptocurrencies and memecoins. Shrub's mascot has become a symbol of the project's identity, embodying the playful and unconventional nature of the Solana blockchain and the cryptocurrency world as a whole.

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Shrub ($SHRUB)

Koliko Shrub ($SHRUB) vrijedi danas?
Cijena $SHRUB uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena $SHRUB u USD?
Trenutačna cijena $SHRUB u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Shrub?
Tržišna kapitalizacija za $SHRUB je $ 181.35K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za $SHRUB?
Količina u optjecaju za $SHRUB je 999.46M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za $SHRUB?
$SHRUB je postigao ATH cijenu od 0.02318307 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za $SHRUB?
$SHRUB je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za $SHRUB?
24-satni obujam trgovanja za $SHRUB je -- USD.
Hoće li $SHRUB još narasti ove godine?
$SHRUB mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte $SHRUB predviđanje cijene za detaljniju analizu.
