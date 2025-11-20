Shroomy Cijena danas

Trenutačna cijena Shroomy (SHROOMY) danas je $ 0.00219665, s promjenom od 2.31% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije SHROOMY u USD je $ 0.00219665 po SHROOMY.

Shroomy trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 2,038,287, s količinom u optjecaju od 927.91M SHROOMY. Tijekom posljednja 24 sata, SHROOMY trgovao je između $ 0.00209682 (niska) i $ 0.00225874 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00580516, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.

U kratkoročnim performansama, SHROOMY se kretao +0.37% u posljednjem satu i -16.13% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Shroomy (SHROOMY)

Tržišna kapitalizacija $ 2.04M$ 2.04M $ 2.04M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 2.04M$ 2.04M $ 2.04M Količina u optjecaju 927.91M 927.91M 927.91M Ukupna količina 927,908,200.0 927,908,200.0 927,908,200.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Shroomy je $ 2.04M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SHROOMY je 927.91M, s ukupnom količinom od 927908200.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 2.04M.